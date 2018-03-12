Giuliano yine boş geçmedi

Fenerbahçe’nin ligdeki en skorer ismi olan Sambacı, Aytemiz Alanya filelerini 2 kez sarstıktan sonra Beşiktaş derbisini boş geçmişti. Giuliano, geçtiğimiz hafta Akhisar karşısında golünü attı ancak takımı kaybetti.



Başarılı orta saha oyuncusu, dünü de boş geçmedi. Özellikle oyunun son bölümlerinde ileride aldığı topları başarıyla saklayarak arkadaşlarına nefes aldıran Giuliano, 90+2’de Alper’in güzel asistinde kafayla ağları sarstı.



(FANATİK)

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