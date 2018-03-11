Fenerbahçeli yıldızlar Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao, 2-0'lık galibiyeti Fenerbahçe Televizyonu’na değerlendirdi.



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Fernandao, “Zor ve sert bir zeminde oynadık. Aynı zamanda zorlu bir karşılaşma olacağının bilincindeydik. Bizim için en önemlisi galibiyetti ve bu galibiyetten dolayı tebriği hak ettiğimizi düşünüyorum. Güzel bir galibiyet aldık ve kritik bir virajı döndük. Şimdi önümüzde bir derbi maçı var. Galatasaray ile kendi sahamızda oynayacağız. İyi bir şekilde dilenip, iyi bir şekilde çalışıp o maça hazır olmak ve istediğimiz sonucu almak istiyoruz.” dedi.



Josef: 'İyi oynamadık ama istekliydik'



Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından konuşan Josef de Souza, “Özgüvenimizi kazanmak için 3 puan çok önemliydi” dedi.



Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Josef de Souza, “Bugün kazanmak çok önemliydi. Bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bugün teknik olarak çok iyi değildik, topa çok fazla sahip olamadık. Ancak özgüvenimizi kazanmak için 3 puan çok önemliydi. Dediğim gibi teknik olarak iyi olmasak da herkes istekliydi.” ifadelerini kullandı.



Josef de Souza, sözlerini şu şekilde noktaladı:



“Her galibiyet özgüven açısından çok önemli. Özellikle üst üste aldığımız iki mağlubiyetten sonra Malatya ile deplasmanda oynadığımız maç bizim için çok önemliydi. Şimdi önümüzde bir derbi maçı var. Bütün taraftarımızı stadımıza bekliyoruz. Biz de bu şampiyonluk yolunda sonuna kadar savaşacağız.”



Giuliano: 'Bizi büyük bir maç bekliyor'



Fenerbahçe'nin başarılı yıldızı Giuliano Victor De Paula, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan 2-0’lık galibiyetin önemine değindi.



Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Giuliano Victor De Paula, “Benim gol atabilmem için o pasın ya da ortanın gelmesi gerekiyor. Bu şekilde düşündüğümüzde bu oyunun bir takım oyunu olduğunu, tamamen golün kolektif bir şekilde ortaya çıktığını anlayabiliriz. Her zaman da bunu takım olarak söylüyoruz. Eğer biz kazanıyorsak, hep birlikte kazanıyoruz. Önemli olan takımın kazanmasıdır. Bu akşam önemli bir galibiyet aldık. Özellikle geçtiğimiz hafta kendi sahamızda kötü bir karşılaşmayı geride bırakmıştık ve üzücü bir skor olmuştu. Özgüvenimizi tekrar tazelediğimize inanıyorum. Önümüzdeki hafta taraftarlarımızın stadımızı dolduracağına inanıyorum. Bir derbi maçı oynayacağız ve o maça kadar en iyi şekilde çalışacağız. Bizi büyük bir maç bekliyor. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz.” dedi.



Yıldız futbolcu, sözlerini şu şekilde noktaladı:



“Ligde oynadığımız son iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldık. İki mağlubiyetin ardından lig yarışına devam edebilmek için bir tepki ortaya koyma mecburiyetindesiniz. Tamamen bu düşüncelerle sahaya çıktık. Evet, maça iyi bir başlangıç yapamadık; çünkü karşımızda dirençli bir takım vardı. Bu akşam karşımızda tehlikeli bir takım gördük. Ama biz istediğimiz o golü atmayı başardık. Bizim için en önemlisi gol yememekti ve bunu hep konuştuk. Gol atma konusunda sıkıtımız yok ve gol atmaya alışkın bir takımız. Maçın sonlarında benim attığım golle galibiyeti pekiştirmiş olduk."



Alper: 'Hepimiz Galatasaray maçını bekliyoruz'



Alper Potuk, Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Alper Potuk, “Artık ligin sonlarına doğru geldik ve final haftalarındayız. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı, mutlak 3 puan almamız gerekiyordu. İki haftadır bize yakışmayan sonuçlar aldık. Önümüzdeki hafta Galatasaray ile kendi sahamızda oynayacağız. Kazandığımız taktirde yarışın içinde iddialı konuma geleceğiz. Bugünkü maç çok önemliydi ve kazandığımız için mutluyuz.” dedi.



Ligin 26.haftasında Galatasaray ile oynanacak karşılaşmaya ilişkinse, “Derbiler çok önemlidir, özellikle içerideki maçlarda rakiplerimize karşı üstünlüğümüz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızın maça geleceğine eminim. Bu haftaki galibiyet hepimize moral verecektir. Hepimiz Galatasaray maçını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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