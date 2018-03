Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş'e 'taç' yanıtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



"ŞİMDİ HER ŞEY GALATASARAY MAÇI"



Kritik galibiyet aldıklarına vurgu yapan Aykut Kocaman, "Arka arkaya aldığımız iki beklenmedik mağlubiyetin ardından üst gruptan ve şampiyonluktan uzaklaşma maçı gibi görünüyordu. Maçı bu şekilde oynadık. İstediğimiz şekilde başlayamadık. Son iki haftanın getirdiği zihinsel ve ruhsal yük nedeniyle böyle başladık. Attığımız golden sonra oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarı topu tutmak istedik ama rakip direk toplarla oynamaya başladı. Daha ileri gitmeye başladılar ve biz de hızlı ataklar yapmak zorunda kaldık. Çok net iki üç pozisyona da girdik. Şimdi her şey Galatasaray maçı." dedi.



"GALATASARAY'I SAHAMIZDA YENERSEK..."



Galatasaray maçıyla ilgili görüşü sorulan Aykut Kocaman, "Yeni Malatyaspor karşılaşması kopma maçı gibi gözüküyordu, kabul etsek de etmesek de böyleydi. Puan kaybıyla geriye düşecektik. Galatasaray'ı da sahamızda yenmeyi başarırsak, bu sonuç bize bir kez daha istediğimiz yere çıkmak için bir hamle gücü daha verecek." diye konuştu.



AYKUT KOCAMAN'IN METE KALKAVAN TEPKİSİ



Hakem Mete Kalkavan'ın adını söylemeden açıklama yapan Aykut Kocaman, "İsmini zikretmeden, kolay değil bizim maç kazanmamız. Bunu bir kez daha gördük." ifadelerini kullandı.



"BİZİM MAÇ KAZANMAMIZ KOLAY GÖZÜKMÜYOR"



Basın toplantısında da hakem kararlarını eleştiren Aykut Kocaman, "Söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Her şey ortada gözüküyor. Söylediklerim de manipüle ediliyor. Bizim maç kazanmamız da kolay gözükmüyor. Bu oyun saha içerisinde kalırsa, diğer üç takımın şansı ne kadarsa, Fenerbahçe'nin de şansı o kadar." açıklamasını yaptı.



'TAÇ' YANITI



Beşiktaş derbisi ile ilgili yaptığı "Taç hırsızlığı yapıldı" sözlerinin çarpıtıldığını kaydeden Kocaman, "Geçen haftaki sözlerim yanlış anlaşılmadı, yanlışa doğru büküldü. Orada baskı ortamını anlattım. Birisi hızlıca topu alıp kullanırsa hakemin durdurması lazım. Bunu şaka için söyledim 'Taç hırsızlığı' dedim. 'Taç' dedim bu kenardan kullanılan. Belki anlamayanlar varsa tekrarlayayım." ifadelerini kullandı.

