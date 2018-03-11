Rıdvan Dilmen: 'Eğer Fenerbahçe Galatasaray derbisini kaybederse...'

Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.



İşte Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'da yaptığı dikkat çeken açıklamaları...



Geçen haftaki Akhisarspor maçı Fenerbahçe'nin dengesini bozdu. Hafta içi yaşananlar da öyle. Aziz beyin, Ali beyin kongre çalışmaları, puan farkının artması bu maçı Fenerbahçe için daha da önemli bir hale getirmişti.



Bu dönemi atlatmak teknik direktörler için önemlidir. Aykut Kocaman geçen hafta benim gözümde iyi bir maç yönetmemişti. Kameni konusunda insanların soru işareti vardı ama Aykut Kocaman çok çok doğru bir karar vererek Volkan Demirel'i oynattı.



BU KRİZİ SESSİZCE ÇÖZDÜ



Fenerbahçe'nin menfaatlerinden dolayı bu krizi sessiz bir şekilde halletti ve kaleye koydu. Dolduruşa gelebilirdi, zayıf bir teknik adamlık yapabilirdi. Volkan Demirel ligin en iyi, tecrübeli kalecilerinden bir tanesi. Volkan da uzatılan değerli ele öyle bir sarıldı ki... Volkan konsantrasyonu iyi olduğu zaman iyi bir kaleci. Güvensiz olduğu zaman ise saçmalayabilir. Çok iyi iki kurtarış yaptı. Biri bence yılın kurtarışıdır.



MAÇI ÇEVİREN VOLKAN OLDU



İlk yarı iki bölümde oynandı. İlk bölümde maçı çeviren Volkan oldu, ikincisinde de duran toptan golü buldu. Burada sayılmayan bir Malatyaspor golü var. Hakem doğru karar verdi.



Aykut Kocaman önemli bir hamle yaptı. Geçen hafta Valbuena ile başladığında tersten gitti Aykut hoca. Ben söylerim öndeyken Valbuena'yı sokmaz. Valbuena'yı bugün hiç sokmadı. Kaldı ki 94'lerde soksa hoş olmazdı, Valbuena'ya da saygısızlık olurdu.



4-6-0 DEĞİL, 4-4-2 OLDU



Hoca benim takımım bu diyordu zaten. 1-0'dan sonra aslında korumak adına değil, herkesin 4-6-0 dediğine dönmedi, 4-4-2'ye döndü.



3 büyükler biz olmazsak şampiyon Başaklehir olsun der. Bu durumda her zaman böyle olacak Bir gün herkes Fenerli olacak, Galatasaraylı olacak sloganı doğru. Futbol böyle. Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyordu ve kazandı.



GALATASARAY ÖNDE OLDUĞU ZAMAN...



Bu 4 takımı tebrik ediyorum. 3'ünün hocası aynı, Galatasaray'da da Fatih Terim var. Galatasaray takımı viraja girildiği zaman önlerde kolay kolay bırakmaz.



Aatıf Anadolu takımlarının büyük futbolcusudur. Büyük takımlarda ise görev oyuncusudur. Daha fazla takım oyuncusuna evrildi. Bunu Aykut Kocaman böyle istiyor. Yolda Valbuena ile Aatıf'ı görseler, Valbuena'dan imza isterler.



TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ



Fenerbahçe taraftarı ikiye bölünmüş durumda. Bir yarısı hocanın oyununu beğenmiyor. Aykut Hoca da 'Ben böyleyim' diyor. Kendi bildiği doğrularla devam ediyor, 'Gerekirse giderim' diyor.



Fenerbahçe'nin camia olarak kenetlenmesi gerek. Beşiktal kenetlenmiş durumda. Galatasaray da Fatih Terim'den sonra öyle. UEFA ile toplantıları olumlu geçmiş. FFP görüşmesi sert geçmiş. Galatasaray çok güzel hazırlık yapmış. Fenerbahçe 27'lik sınırı 37 olarak artmış, Galatasaray 91 milyon euro geçmiş. Minimum hasarla atlatılacak gibi görünüyor, temennimiz de o yönde.



F.BAHÇE KAYBEDERSE AZİZ YILDIRIM...



Fenerbahçe haftaya kaybettiği anda Aziz Yıldırım büyük sıkıntıya düşecektir. Galatasaray kazandığında da Mustafa Cengiz kazanan ilk başkan olacak uzun bir aradan sonra.

PAYLAŞ