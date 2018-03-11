Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Neustadter şoku

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında sakatlık şoku yaşandı. 59. dakikada bir pozisyon sonrası yerde kalan Roman Neustadter oyuna devam edemedi. Aykut Kocaman, Neustadter'in yerine oyuna Luis Neto'yu aldı. Neustadter'in boynundan bir rahatsızlık geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe'nin, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Roman Neustaedter'in durumunun iyi olduğu belirtildi.



Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Neustaedter'in sağlık durumu hakkında şu ifadelere yer verildi:



"Yeni Malatyaspor maçında rakibinin darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Roman'a, Malatya'da hastanede kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde MR, bilgisayarlı tomografi ve X ray çekildi. Tecrübeli futbolcumuzun kafasının arka kısmındaki yumuşak dokuda kanama tespit edilirken, ciddi olumsuz bir duruma rastlanmadı, genel durumunun iyi olduğu belirlendi."



Roman Neustaedter'in, sağlık ekibinin uygulayacağı tedavi sonrasında, onay verildikten sonra çalışmalara başlayabileceği aktarıldı.