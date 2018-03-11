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Yeni Malatya-Fenerbahçe maçında skandal görüntü!

11 Mart 2018 | 17:17

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında orta yuvarlak çizgisinin görüntüsü sosyal medyayı salladı. Süper Lig'in 25. haftasındaki Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında Yeni Malatya Stadı'nın orta yuvarlak çizgisinin 'yamuk' görüntüsü izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Yeni Malatya-Fenerbahçe maçında skandal görüntü!

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında ekranlara yansıyan görüntülerde Yeni Malatya Stadı'ndaki orta yuvarlağı belirleyen çizgilerin 'yuvarlak' olmadığı göze çarptı.

Maçı izleyen futbolseverler, "Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını anlatan spikerler, 'orta yuvarlak' ifadesini kullanırken bir daha düşünmek zorunda kalabilir" şeklinde espri yaptı.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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