Yeni Malatya-Fenerbahçe maçında skandal görüntü!
11 Mart 2018 | 17:17
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında orta yuvarlak çizgisinin görüntüsü sosyal medyayı salladı. Süper Lig'in 25. haftasındaki Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında Yeni Malatya Stadı'nın orta yuvarlak çizgisinin 'yamuk' görüntüsü izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında ekranlara yansıyan görüntülerde Yeni Malatya Stadı'ndaki orta yuvarlağı belirleyen çizgilerin 'yuvarlak' olmadığı göze çarptı.
Maçı izleyen futbolseverler, "Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını anlatan spikerler, 'orta yuvarlak' ifadesini kullanırken bir daha düşünmek zorunda kalabilir" şeklinde espri yaptı.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
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