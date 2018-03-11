Fenerbahçe'de Soldado sarı kart sınırında

Sarı-Lacivertliler, haftaya Kadıköy’de sezonun en önemli maçına çıkacak. Ezeli rakibi, lider Galatasaray’ı ağırlayacak. Bu mücadele öncesinde sarı kart sınırında iki isim var. Bunlardan İsmail Köybaşı sakatlığı nedeniyle zaten bugün forma giyemeyecek.



Diğer oyuncu ise Roberto Soldado. Tecrübeli forvet Yeni Malatya önünde kart görmesi halinde, Cim Bom’a kaşı görev yapamayacak. Bu durumda Fenerbahçe’de Fernandao dışında golcü kalmayacak. Aykut Kocaman, bu nedenle Soldado’yu uyararak, “Tecrübeli bir oyuncusun. Kart konusunda basit bir hata yapmayacağına inanıyorum” dedi. Yeni Malatya’da ise Dening bugünkü mücadelede kart görmesi halinde haftaya Trabzon deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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