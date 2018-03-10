Aziz Yıldırım'a FETÖ şoku!

3 Temmuz sürecinde FETÖ terör örgütü karşısında ilk direniş ateşini yakmakla övünen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın son dönemde yeniden tehditler almaya başladığı bildirildi.



Geçen sezon Ocak ayında zırhlı araç kullanmaya başlayan ve 2'si özel harekatçı 4 özel koruma ile dolaşan Aziz Yıldırım'ın son dönemde yaptığı çıkışlarla bir kez daha terör örgütünün hedefine girdiği konuşuluyor. (Fotospor)

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