UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber var

Fenerbahçe, önceki akşam UEFA yetkilileriyle İsviçre'nin Nyon kentinde bir zirve gerçekleştirdi. Ziyaretin konusu, UEFA ile 2019-20 sezonunda bitecek olan 4 yıllık anlaşmanın maddeleriydi.

Bu anlaşma, sarı-lacivertli kulübe, birçok sınırlama getirirken, kulübü en çok zorlayan ise "satabildiğin kadar oyuncu alabilirsin" maddesi idi. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun başkanlık ettiği Fenerbahçe temsil heyeti, UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso'ya, 2016'da yapılan anlaşmadan doğan tüm yükümlülüklerin yerine getirildiğini anlattı, belgeler sundu. Sponsorluk anlaşmalarının kulübün mali açıdan elini güçlendirdiği vurgulanırken, "satabildiğin kadar oyuncu alabilirsin" maddesinin kaldırılması talep edildi. (FOTOMAÇ)

İYİ HABERLERLE DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin hukuk işler ve kurumsal ilişkilerden sorumlu yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun başkanlık ettiği heyet, Nyon'dan umutlu haberlerle döndü. UEFA'nın, transferde Fenerbahçe'ye uygulanan sınırlamayı kaldıracağına yönelik beklentilerin hayli yüksek olduğu belirtildi..