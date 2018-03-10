Aykut Kocaman kadroda değişikliğe gidiyor



Ancak Kocaman, 11’deki değişimi beklendiği kadar geniş çaplı yapmayacak. Deneyimli teknik adam, alınan yenilgiye rağmen takımın kimyasını bozmak istemiyor. Başarılı çalıştırıcı, kalede beklentileri karşılayamayan Kameni’nin yerine, hafta içerisinde kendisinden özür dileyen Volkan’ı oynatması bekleniyor.



Sağ bekte son haftalarda düşüş yaşayan İsla da formasını Şener’e teslim edebilir. Son değişikliğin ise sol kanatta olması muhtemel. Aykut Kocaman, Akhisar önündeki performansını beğenmediği Valbuena’yı yeniden kulübeye çekerek Aatif’ı 11’e monte etmeyi planlıyor. (FANATİK)

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