Valbuena'ya Toronto'dan teklif!

Oynaması da yedek kalması da tartışılan Valbuena için sarı-lacivertli kulübe sürpriz bir teklif geldi. Transfer sezonun 1 Mayıs'a kadar devam ettiği Amerika ligi MLS'de yer alan Kanada ekibi Toronto'nun 33 yaşındaki orta saha konusunda menajerler aracılığıyla rakam sorduğu bildirildi.

F.Bahçe'nin 1.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Fransız futbolcu için henüz bir fiyat vermediği belirtilirken, kadro derinliğinin azalmaması amacıyla satışına ilk etapta sıcak bakılmadığı kaydedildi. Ancak MLS'de transferin bitmesine daha 53 gün var ve bu süre zarfında yüksek bir rakam teklif edilmesi halinde yönetimin Valbuena'nın gidişine izin verebileceği de gelen haberler arasında.



WİEL'İ TRANSFER ETTİLER



Valbuena için ara dönemde de Çin'den teklif gelmiş ancak teknik direktör Aykut Kocaman oyuncunun gönderilmesini istememişti. Kadrosunda Giovinco dışında yıldız oyuncusu bulunmayan Toronto, son olarak eski F.Bahçeli Van der Wiel'i renklerine bağlamıştı. Öte yandan sezonun ilk haftasının oynandığı MLS'de Toronto ilk maçta Columbus Crew'e 2-0 yenildi.

(Fotomaç)

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