Fenerbahçe, Valbuena için Çin ekibini reddetmiş!

Fenerbahçe'nin yıldızı Mathieu Valbuena ile ilgili Fransa'da yer alan haberler dikkat çekti. France Football'un internet sitesinde yer alan haberde, Valbuena'ya sürekli olarak Çin kulüplerinin teklif yaptığı belirtildi.



Çin Ligi'nin başladığı geçen haftaya kadar yıldız futbolcuya birçok Çin kulübünün ilgi gösterdiği ancak tekliflerin geri çevrildiği kaydedildi. Valbuena'nın hiçbir şekilde Çin'de oynamak istemediği ve Avrupa'da kalmaya devam edeceği vurgulandı.



Öte yandan, Fransız futbolcunun, Fenerbahçe’de düzenli olarak ilk 11’e giremese bile Çin teklifini düşünmeyip, düzenini bozmayacağı kaydedildi. (Milliyet)

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