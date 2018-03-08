Fenerbahçe, Valbuena için Çin ekibini reddetmiş!
08 Mart 2018 | 19:04
Aykut Kocaman ile yıldızı bir türlü barışmayan ve forma şansı bulmakta zorlanan Mathieu Valbuena'ya Çin'den gelen tekliflerin Fenerbahçe yönetimi ve yıldız oyuncu tarafından reddedildiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Mathieu Valbuena ile ilgili Fransa'da yer alan haberler dikkat çekti. France Football'un internet sitesinde yer alan haberde, Valbuena'ya sürekli olarak Çin kulüplerinin teklif yaptığı belirtildi.
Çin Ligi'nin başladığı geçen haftaya kadar yıldız futbolcuya birçok Çin kulübünün ilgi gösterdiği ancak tekliflerin geri çevrildiği kaydedildi. Valbuena'nın hiçbir şekilde Çin'de oynamak istemediği ve Avrupa'da kalmaya devam edeceği vurgulandı.
Öte yandan, Fransız futbolcunun, Fenerbahçe’de düzenli olarak ilk 11’e giremese bile Çin teklifini düşünmeyip, düzenini bozmayacağı kaydedildi. (Milliyet)
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