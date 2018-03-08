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Aziz Yıldırım'ın gündeminde Arjen Robben var

08 Mart 2018 | 09:28

Aziz Yıldırım, seçim hazırlıklarını sürdürürken, yeni sezon planlamasında ilk sıraya Arjen Robben'i aldı.

Aziz Yıldırım'ın gündeminde Arjen Robben var

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında sıkıntılı bir konuma düşen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Mayıs ayında yapılacak genel kurulda Ali Koç'la yarışacak olan Başkan Aziz Yıldırım şimdiden yeni sezon planlaması için düğmeye bastı. Yapılan hataları artık tekrarlamak istemeyen Yıldırım ve yöneticiler çok önemli yıldızlarla temasa geçiyor.

Transferde yine UEFA engeline takılmak istemeyen Sarı-Lacivertliler gözünü sözleşmesi bitecek isimlere dikti. Listenin ilk sırasında B.Münih'li Arjen Robben var. Hollandalı oyuncu geçmiş yıllarda da gündeme gelmişti.

CİMBOM'UN GÖZDESİNE KANCA

Yönetim ayrıca Mario Balotelli, Marouane Fellaini, Bernard, Joao Moutinho ve Johan Cabaye ile de ilgileniyor. İsmi Galatasaray ile anılan Kwadwo Asamoah da radarda.

İLK TEMAS SAĞLANACAK

Fenerbahçe kısa süre içinde bu yıldızların menajerleriyle görüşerek ilk teması sağlayacak. Sarı-Lacivertliler'in hedefi, en az 3 ismi şimdiden anlaşarak transferi bitirmek. (TAKVİM)

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