Aykut Kocaman'dan özeleştiri



Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman’ın istifanın eşiğinden döndüğü Osmanlıspor karşılaşmasının ardından bir ilk yaşandı. Ankara’da alınan beraberlik ve kötü futbol sonrasında ‘Gereğini yapacağım’ diyerek görevi bırakacağının sinyallerini verse de daha güçlü şekilde geri dönen Kocaman, öğrencileriyle bir durum değerlendirmesi yapmış, eteklerdeki taşlar dökülmüştü. Bu hesaplaşmanın ardından gelen seriyle sarı-lacivertliler zirveye tutunmuş, ‘Yarışta ben de varım’ demişti.



GOLLERE ÇOK SİNİRLENDİ



O güne benzer bir süreç Akhisar mağlubiyetinin ardından da yaşandı. 3-2 biten mücadelenin analizlerini hazırlatan deneyimli hoca, görüntülerle de desteklediği pozisyonlarla ilgili olarak futbolcularına ‘Nerede hatalar yaptığınızı siz bulun’ dedi. Kocaman’ın yenilen gollere kafayı takmış durumda olduğu belirtilirken, şampiyonluk yarışının kızıştığı ortamda esip gürlemek yerine daha birleştirici bir tavır sergilediği belirtildi.





Sorumluluğu tamamen üzerine alan hoca, herkesten taşın altına elini koymasını isterken 2-3 gündür yaşanan olumsuz havayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Kritik Malatya deplasmanına da bu oyuncu grubuyla çıkacağız. Futbolcular kadar alınan sonuçlardan ben ve ekibim de sorumludur. Doğru yolu gösterip doğru oyunu ezberlememiz gerekiyor. Hem de bir an evvel. Bu doğruyu göstermek de bizim işimiz.” (VATAN)

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