Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Tecrübeli teknik adam, yıllardır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'le ilgili radikal bir karar aldı. Buna göre Aykut Kocaman, Volkan Demirel'e sezonun kalan bölümünde ilk 11'de görev vermeyi düşünmüyor.



Ligde Beşiktaş ile oynanan derbi maçta kaleyi Kameni'ye kaptıran, ardından ise kupada kırmızı kart görerek takımını bir kişi daha eksik bırakan tecrübeli eldiven gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında sahada olmayacak.



Volkan Demirel'e kızgın olan Aykut Kocaman'ın, Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisinde ne yönde karar vereceği ise merak konusu. Kadıköy'deki yenilmezlik serisinde yıllardır kaleyi koruyan Volkan Demirel'in bu derbide görev alıp almayacağı belki de Kameni'nin Malatya maçı performansına göre şekillenecek.



Volkan Demirel, sezonun ilk haftalarında formsuz oluşu nedeniyle kaleyi Kameni'ye kaptırmış, daha sonra tekrar kaleye geçmişti. (MİLLİYET)

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