Mahmut Uslu ile Fenerbahçe taraftarı birbirine girdi!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarpsor'a 3-2 yenilirken Kadıköy'de taraftardan yönetime protesto geldi. Bu protestoların ardından Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, Fenerbahçeli taraftarlar ile tartıştı.



Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarpsor’a 3-2 yenilirken Kadıköy’de taraftardan yönetime protesto geldi. Ülker Stadyumu’ndaki maçın son anlarında yönetime protesto ve Ali Koç’a destek tezahüratları vardı.



İlk olarak “Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon” tezahüratı yapan bir grup taraftar sonrasında “Yönetim istifa” diye bağırdı. Yönetimin bulunduğu bölgeye yakın olan taraftarlar, Mahmut Uslu’ya tepki gösterdi. Uslu da bu taraftarlara yanıt verdi ve uzun süre tartışmalar devam etti.

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