Dirar ve Aatif Akhisarspor yenilgisini değerlendirdi

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Aatif Chahechouhe, T.M. Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Agresif bir takıma karşı oynadıklarını belirten Aatif, 10 maç kaldığını ve son ana kadar her şeyi yapacaklarını belirtti.



Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Aatif, “Böyle maçlardan sonra konuşmak zordur. Karşımızda agresif bir takım vardı. Skoru elde ettikleri andan itibaren bizim için dönüş zor gözüküyordu. Tüm çabamızı ortaya koyduk özellikle ikinci yarının başlarında. 2-1’i yakaladık ve bu bize güç ve moral verdi ama 3. gol direncimizi net bir şekilde kırdı. Bizi bekleyen 10 maç daha var. Son ana kadar her şeyi yapacağız. Oyuncular bu işin sorumluları ama hala bu işi başarabilecek kapasitemiz var” dedi.



Dirar: 'Kaybedecek bir şeyimiz kalmadı'



Nabil Dirar, 3-2 mağlubiyetle tamamlanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından yaptığı yaptığı açıklamada hatalar yaptıklarını belirtti.



Maçın ardından yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Dirar, “Bu skorun herhangi bir bahanesi yok. Pozisyonlar da ürettik. Çok iyi bir skorla ayrılabileceğimiz bir maç olabilirdi. Hatalar yaptık. İlk golü duran toptan yedik, bizim için son derece kırıcı bir goldü. İlk yarının sonuna gelmeden ikinci golü gördük kalemizde. İkinci yarı her şeyi deneme düşüncesiyle sahaya çıktık. 3. gol direncimizi kırdı. Geri dönmeyi başaramadık” dedi.



Kaybedecek bir şey olmadığını da sözlerine ekleyen Dirar, “6 puan önümüzdeler. Önümüzde bizi bekleyen 10 maç daha var. Kağıt üzerinde bakınca çok büyük maçlar kalmadı ama bizi bekleyen zorlu maçlar var. Bunlardan biri de haftaya oynayacağımız Evkur Malatyaspor karşılaşması. Her maçı kazanma mecburiyetiyle sahada olmalıyız çünkü sezon başından beri fazlasıyla puan kaybettik” ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ