Aykut Kocaman: 'Beşiktaş maçında taç hırsızlığı yapıldı'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Teleset Mobilya Akhisarspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"KAFAMDAKİ EN KÖTÜ SENARYO GERÇEKLEŞTİ"



Mağlubiyetle ilgili görüşlerini dile getiren Aykut Kocaman, "İki tahrip gücü yüksek Beşiktaş maçından sonra son üç maçını kazanmış ve moral olarak güçlü gelecek, oyun yapısı ters bir takımla karşılaştık. Maç öncesi istemediğim senaryoyu gördüm. Söyleyecek başka bir şey yok. Maça giriş problemli olabilirdi, aynen öyle oldu. Yediğimiz gol de dahil olmak üzere sezon boyunca sıkça rastladığımız maçlardan biri oldu. Kalemize gelen iki top gol oldu. Çaba, çaba ama sonuçlandıramadığımız çabalar. Korktuğum, maçın içine girene kadar Akhisarspor'un hızlı ataklarla kalemize geleceğiydi. Burayı atlatmak önemliydi, kafamdaki en kötü senaryo gerçekleşti. Bu sene oynadığımız maçların başka bir benzeri oldu. Ne söylesem boş." dedi.



AYKUT KOCAMAN'IN ŞAMPİYONLUK YORUMU



Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini dile getiren Aykut Kocaman, "Kontrolü kaybettik. Lider ve takipçisiyle aramızdaki fark bir maçtı, iki maça çıktı. Bu saatten sonra artık bizim elimizde değil, kaybettik. Artık rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz ve kazanmaktan başka çaremiz yok. üst üste iki maç kaybetmek tabii ki takımı etkileyecek. Futbolcular da insan. İki tane arka arkaya alınana mağlubiyet kolay bir durum değil. Hepimizin bu durumda payı var. Hepimizin ortak problemi." ifadelerini kullandı.



"PEK AFFEDİLEBİLİR GİBİ DEĞİL"



Alper Potuk ve Volkan Demirel'in kırmızı kartları hakkında bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorulan Aykut Kocaman, "Yapılacak çok fazla bir şey yok. Oyuncuların zihinlerinin daha açık olması lazım. Ceza, oynatmama ya da para cezaları, yani bu söylediğiniz oyuncular tecrübeli oyuncular. Pek affedilebilir gibi değil. Konuşuyoruz, anlatıyoruz, söylüyoruz onlar da farkındadırlar ama ne söylesek boş." yanıtını verdi.



"KULÜBEYE OTURDUM ÇÜNKÜ..."



"Son dönemde camiaya liderlik yapıyorsunuz ancak yediğiniz gollerden sonra oyuncu değiştirmediniz ve kulübeye oturarak beklediniz. Neden oturdunuz?" sorusuna yanıt veren Aykut Kocaman, "Bu tip durumlarda bir şeyler söylemek kolay değil. Psikolojim şuydu, 'Bu kadar mı olur?' Hakeme getirmeden böyle düşündüm ve seyretmeye karar verdim. İçimden geçen duygu buydu. 'Bu kadar mı?' dedikçe daha da oluyor." ifadelerini kullandı.



"PAZAR GÜNÜ OYNAMAK BİZİ ETKİLEDİ"



"Beşiktaş maçlarından sonra pazar günü oynamak sizi etkiledi mi?" sorusuna yanıt veren Aykut Kocaman, "Yüzde 1 mi, yüzde 5 mi yoksa yüzde 100 mü etkili oldu bilmiyorum. Etkili oldu ama yorgunluk ve fikstürle ilgili mazeret öne sürmeye gerek yoktu. Etkili oldu hem de çok etkili oldu. İlk Beşiktaş maçı, hem kupa maçını hem de bu maçı etkiledi." dedi.



"ARDA KARDEŞLER GÖRDÜ AMA VERMEDİ"



Hakem Arda Kardeşler ile ilgili konuşan Aykut Kocaman, "Verilmeyen penaltı, ofsayt olmayan gol, tartışıldığı için söylüyorum. Net bir penaltı. Ancak hakem gördü ama 'Baskı altında doğru da olsa böyle bir karar vermem' diye düşündü sanırım. Genç bir hakem iyi bir hakem de olacak gibi görünüyor. Burada yönettikleri gibi diğer taraflarda da yönetsinler. Adaletsiz bir durum var ve bunu söylüyorum." dedi.



"BEŞİKTAŞ STADI'NDA TAÇ HIRSIZLIĞI OLDU"



Bir basın mensubunun "Beşiktaş deplasmanında maç kazanmak zor dediniz.." hatırlatması üzerine Aykut Kocaman, "Bir adım daha öteye taşıyarak burada da maç kazanmak çok kolay. Fenerbahçe her durumda kazanması gereken bir takım. Arda Kardeşler kritik hatalar yaptı ama harika bir deplasman hakemi gibiydi. Cüneyt Çakır ilk maçta ilk yarıda tam 8 tane faul verdi. 8'i de faul değil, 2 tanesi atağımızı kesen, 6 tanesi ceza sahamıza giren toplar oldu. Seyircinin baskısıyla bunlar oldu. Fırat Aydınus, ender sahnelerinden birini görmemi sağladı. Beşiktaş Stadı'nda taç hırsızlığı oldu. Hızlı oldu attı ve hakem oyunu durduramadı. Ya dördüncü hakem söylesene 'Çıktı' diye. Bir taç hırsızlığı oldu. Ancak Arda kardeşler dimdik durdu. Keşke oralarda da tecrübeli hakemler dik durabilseler." diye konuştu.

'VOLKAN'I ANLAMIYORUM'



Kocaman, Volkan'ın yaptıklarına anlam veremediğini söylerken; "Volkan'ın maç içinde yaptıklarını anlamak ve anlamlandırmak çok zor. Alper'i de kabul etmesem de, anlık olduğu için anlıyorum. Fırat Aydınus'un bizim lehimize verdiği tek olumlu karar, Volkan'ı daha önce atmamasıydı. Takım kaptanı, anlayamıyorum, çok yazık." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Aykut Kocaman, "Bu sene gibi bir sezon bir daha olmaz. 10-12 maça kaleye gelen ilk toplar gol oldu. Maç çevirememe hali, bunun yanıtı ne olur bilmiyorum. Oyuncular ya da antrenör oyunu çevirmek istemiyor mu? Öyle bir şey yok, bazen olmuyor." diye konuştu.