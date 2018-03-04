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Alex de Souza, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geliyor
13 saat önce
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında iki taraftar ile Fenerbahçe'nin 16 Mart'ta CSKA Moskova'yı konuk edeceği THY Euroleague karşılaşmasını Ülker Sports Arena'da takip edecek.
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe Doğuş ile CSKA Moskova arasında 16 Mart Cuma günü İstanbul'da oynanacak maça gelecek.
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Bir sosyal sorumluluk platformu tarafından organize edilen etkinlik için Fenerbahçe Doğuş maçına gelecek olan Alex de Souza, iki Fenerbahçe taraftarıyla beraber maçı izleyecek.
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