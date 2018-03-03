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Fenerbahçe Volkan Şen'e dava açtı

6 saat önce

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Şen sarı lacivertli kulübe sadece 200 bin euro ödeyince davalık oldu.

Fenerbahçe Volkan Şen'e dava açtı
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Fenerbahçe eski oyuncusu Volkan Şen'e dava…

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Sarı-Lacivertliler, tecrübeli oyuncuyla 1 milyon euro serbest kalma tazminatı karşılığında yollarını ayırmıştı.

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Ancak Volkan, bu paranın sadece 200 bin eurosunu ödedi.

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Fenerbahçe de kalan 800 bin euronun tahsilatı için dava açtı. (AKŞAM)

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Fenerbahçe
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