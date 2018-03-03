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İsmail Köybaşı 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

03 Mart 2018 | 14:31

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Köybaşı'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

İsmail Köybaşı 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'la oynanan maçın ilk yarısında girdiği ikili mücade sonucunda yerde kalan ve oyundan çıkarak yerini Şener Özbayraklı'ya bırakan ve kupa maçının kadrosunda yer alamayan İsmail Köybaşı'nın durumu belli oldu.

Yapılan tetkikler sonucunda İsmail'in sağ kasığıyla birlikte sol kasığı da yırtıldığı, öğrenildi.

2-3 hafta sahalardan uzak kalacak olan İsmail'in Galatasaray derbisinde de ufak da olsa oynamama ihtimali bulunduğu ifade edildi. (FANATİK)

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