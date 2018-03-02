Fenerbahçe'de Ozan Tufan affedildi

Fenerbahçe'de bir süre önce kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, affedildi! Milli futbolcu bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda çalışmaya katıldı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir takımdan ayrı çalışan futbolcumuz Ozan Tufan, hocamız Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda takımla çalışmalara başladı." denildi.



Teknik direktör Aykut Kocaman, devre arasında Antalya'da yapılan kampta Ozan Tufan ile ilgili, "İkinci yarıda takımı götürmek istediğim yerde Ozan ile bunu yapabilme ihtimalimin olmadığını gördüm. Dolayısıyla böyle karar verdik. Bu, oyuncuyu kötülemek, karalamak değil, Fenerbahçe'nin menfaatlerinde bir karar oldu. Böyle bir karar vererek, oyuncunun da işi uzatmadan kendisiyle ilgili bir karar almasına yardımcı olmak istedim. Oyun anlamında Ozan'dan çok daha fazla faydalanma ihtimalimin olmadığını gördüm." ifadelerini kullanmıştı.



Ozan Tufan, bir süredir çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyordu.



EN SON 13 ARALIK'TA FORMA GİYDİ!



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda oynadığı Strum Graz ve Vardar maçlarına 11'de çıkan Ozan, ligde de Aykut Kocaman'ın ilk tercihleri arasında yer almıştı. Gençlerbirliği maçında 2-1'lik galibiyette kritik rol oynayan 22 yaşındaki orta saha, bu sezon forma giydiği 14 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu sarı-lacivertli formayı son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adana Demirspor deplasmanında terletmişti.



CRYSTAL PALACE'A TRANSFER OLUYORDU!



Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, devre arası transfer döneminin son günlerinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın yolunu tutuyordu. İngiliz ekibinde Bakary Sako'nun yaşadığı sakatlık üzerine forvet bölgesine transfer yapma ihtiyacı doğmasıyla birlikte Palace yönetimi Ozan transferinden son anda vazgeçmişti.

PAYLAŞ