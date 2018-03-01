Aykut Kocaman’dan Çarşı'ya cevap

Aykut Kocaman, Süper Lig’de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Çarşı Grubu’nun yaptığı paylaşım gündeme oturmuştu. Aykut Kocaman’ın fotoğrafını kullanarak “Dolmabahçe’de kayboldu. Tasması var!!!” şeklindeki sosyal medya paylaşımı sonrası Fenerbahçe Kulübü, Çarşı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aykut Kocaman, bugün kupada oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası konu ile ilgili açıklama yaptı.





Çarşı Grubu’na yanıt veren Aykut Kocaman, şunları söyledi: “Sosyal sorumluluk projelerinde duyarlı olan Çarşı grubu benim fotoğrafımı yayınlayarak aşağılamaya çalışıyor. Hep takdir ettiğimiz bir grup. Van’daki insanlar için ortak duyguyu yaşamak için soyunan insanlar. Ancak sonradan başka bir insanı aşağılamaya çalışıyorlar. Nedir bu? Çarşı grubu da bu haldeyse çok üzüntü verici… Eğer onlar da bunu yapabiliyorsa hikaye bitmiş… Beni bu dünyada yaşayan bir canlıyı kullanarak aşağılamaya çalışıyorlar. O canlılardan biri benim evimde de yaşıyor. Üzüldüm ama aşağılanmış hissetmedim. Bu ortam futbol ortamı değil. Kimseye faydası olmayacak. Bu ortamı yaratanların, ki içinde biz de varız, kimseye faydası olmayacak.”