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Volkan Demirel'den Beşiktaşlıları çıldırtan sevinç!
9 saat önce
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Volkan Demirel yaptığı gol sevinciyle ilk yarıya damgasını vurdu. İşte yaşananlar...
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta 3-1 mağlup olduğu Beşiktaş'a Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yine Vodafone Park'ta ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
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Sarı-Lacivertliler'de Alper Potuk, ilk yarının sonlarında kırmızı kart görürken Fenerbahçe 10 kişi kalmasından kısa süre sonra Şener Özbayraklı ile öne geçti.
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Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, bu gol sonrasında koruduğu kaleyi terk ederek sevinen takım arkadaşlarının yanına geldi.
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