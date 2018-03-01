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Volkan Demirel'den Beşiktaşlıları çıldırtan sevinç!

9 saat önce

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Volkan Demirel yaptığı gol sevinciyle ilk yarıya damgasını vurdu. İşte yaşananlar...

Volkan Demirel'den Beşiktaşlıları çıldırtan sevinç!
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta 3-1 mağlup olduğu Beşiktaş'a Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yine Vodafone Park'ta ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

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Sarı-Lacivertliler'de Alper Potuk, ilk yarının sonlarında kırmızı kart görürken Fenerbahçe 10 kişi kalmasından kısa süre sonra Şener Özbayraklı ile öne geçti.

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Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, bu gol sonrasında koruduğu kaleyi terk ederek sevinen takım arkadaşlarının yanına geldi.

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Tecrübeli futbolcu sonrasında tribünlere doğru kayarak bir sevinç yaşadı.

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Hakem Fırat Aydınus bu hareket sonrasında Volkan Demirel'e sarı kart gösterirken tecrübeli file bekçisinin bu hareketi sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

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Volkan Demirel ikinci yarıda ikinci sarı kartını gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

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