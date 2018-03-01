Fenerbahçeli taraftarlardan Beşiktaş'a Bayern Münih göndermesi

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile oynayacağı maçı takip etmek için Vodafone Park'a ulaştı. Yaklaşık 15 otobüs ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun önünde toplanarak yola çıkan taraftarlar, 17.30 civarında Beşiktaş derbisinin oynanacağı stada geldi.



Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerden inerek stat önünde toplanan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından tek tek aranarak stada alınıyor.



Fenerbahçe taraftarı, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 5-0 mağlup olan Beşiktaş'a Alman ekibinin atkılarıyla göndermede bulundu.

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