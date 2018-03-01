Son dakika! Fenerbahçe'den açıklama: Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız
01 Mart 2018 | 18:22
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş derbisi öncesi PFDK'dan ceza almalarına neden olan maç temsilcileri için savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun bu kararları, maçta görevli olan TFF temsilcilerinin raporlarından hareketle aldığı karinesiyle, söz konusu temsilcilerle ilgili yarın sabah savcılığa tarafımızdan suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.
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Profesyonel Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalar sonrası Fenerbahçe Kulübü'nden yayımladan açıklama şöyle: