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Pereira Fenerbahçe'den gitti, servet sahibi oldu!

4 saat önce

Çin Ligi takımlarının teknik direktörlerinin kazandığı yıllık ücretler dudak uçuklattı. Fenerbahçe'nin eski teknik adamı Vitor Pereira da aldığı parayla adeta servetin sahibi oldu.

Pereira Fenerbahçe'den gitti, servet sahibi oldu!
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Fenerbahçe'ye 11 Haziran 2015 yılında gelen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sarı lacivertlilerde sadece 1 sezon görev yaptı. Oynattığı oyun ve yaptığı açıklamalar çok tartışıldı.

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Kanarya ile yollarını Ağustos 2016'da ayıran tecrübeli teknik adam, 2015/2016 sezonunu Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada tamamladı. Portekizli çalıştırıcı Fenerbahçe'den yıllık 2.7 milyon Euro alıyordu.

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Sarı lacivertlilerden sonra Almanya Bundesliga 2 takımlarından 1860 Münih'in başına geçti, ancak çalıştırdığı takımı o sezon küme düşürdü.

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Şimdi ise Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai SIPG takımında teknik direktörlük yapıyor. Ancak burada yıllık kazandığı para da oldukça dikkat çekiyor.

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VITOR PEREIRA...

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ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM: SHANGHAI SIPG

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YILLIK ALDIĞI ÜCRET: 5 MİLYON EURO

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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