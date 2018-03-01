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Pereira Fenerbahçe'den gitti, servet sahibi oldu!
4 saat önce
Çin Ligi takımlarının teknik direktörlerinin kazandığı yıllık ücretler dudak uçuklattı. Fenerbahçe'nin eski teknik adamı Vitor Pereira da aldığı parayla adeta servetin sahibi oldu.
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Fenerbahçe'ye 11 Haziran 2015 yılında gelen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sarı lacivertlilerde sadece 1 sezon görev yaptı. Oynattığı oyun ve yaptığı açıklamalar çok tartışıldı.
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Kanarya ile yollarını Ağustos 2016'da ayıran tecrübeli teknik adam, 2015/2016 sezonunu Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada tamamladı. Portekizli çalıştırıcı Fenerbahçe'den yıllık 2.7 milyon Euro alıyordu.
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Sarı lacivertlilerden sonra Almanya Bundesliga 2 takımlarından 1860 Münih'in başına geçti, ancak çalıştırdığı takımı o sezon küme düşürdü.
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