SPOR

Fernandao'ya 2 maç men cezası verildi

28 Şubat 2018 | 16:07

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fernandao'ya, Beşiktaş derbisinde gol sevincinde yaptığı hareket nedeniyle 2 maç men cezası verildi.

Fernandao'ya 2 maç men cezası verildi

Beşiktaş derbisinde attığı golün ardından yaptığı hareket nedeniyle Fenerbahçe'nin yıldızı Fernandao'ya, olağanüstü toplanan PFDK tarafından 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)" ifadeleri kullanıldı.

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