Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman Ozan Tufan'ı affetmeyi düşünmüyor
5 saat önce
Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler yaşıyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman, bireysel olarak çalışmalarını sürdüren genç futbolcuyu affetmeyi düşünmüyor.
1 / 7
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Aykut Kocaman'ın kadronun dışında bıraktığı genç futbolcunun durumunda herhangi bir değişiklik olmadı.
2 / 7
Teknik Direktör Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışında son viraja girilirken Ozan Tufan'ın affı konusunu gündeme almıyor.
3 / 7
Tecrübeli çalıştırıcının bu konudaki kararının net olduğu ve herhangi bir af durumunu düşünmediği öğrenildi.
4 / 7
Ligde ilk devrenin ortasından bu yana oynama şansı bulamayan, Kocaman'ın kararı sonrası devre arası kampında da yer almayan Ozan Tufan'ın bu durumu, kariyeri için de büyük bir darbe olarak görülüyor...
5 / 7
Sezon için kilo problemleri sebebiyle eleştirilerin hedefi olan 22 yaşındaki futbolcu, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiriyor.
6 / 7
A Takım'ın dışında alt yapı takımıyla da çalışmayan Ozan Tufan, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Ozan'ın sabah ve akşam olmak üzere çift idman yaptığı öğrenildi.
7 / 7