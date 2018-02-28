Aykut Kocaman Ozan Tufan'ı affetmeyi düşünmüyor

1 / 7 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Aykut Kocaman'ın kadronun dışında bıraktığı genç futbolcunun durumunda herhangi bir değişiklik olmadı.



2 / 7 Teknik Direktör Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışında son viraja girilirken Ozan Tufan'ın affı konusunu gündeme almıyor.



3 / 7 Tecrübeli çalıştırıcının bu konudaki kararının net olduğu ve herhangi bir af durumunu düşünmediği öğrenildi.



4 / 7 Ligde ilk devrenin ortasından bu yana oynama şansı bulamayan, Kocaman'ın kararı sonrası devre arası kampında da yer almayan Ozan Tufan'ın bu durumu, kariyeri için de büyük bir darbe olarak görülüyor...



5 / 7 Sezon için kilo problemleri sebebiyle eleştirilerin hedefi olan 22 yaşındaki futbolcu, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiriyor.



6 / 7 A Takım'ın dışında alt yapı takımıyla da çalışmayan Ozan Tufan, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Ozan'ın sabah ve akşam olmak üzere çift idman yaptığı öğrenildi.

