Fenerbahçe Çarşı hakkında suç duyurusunda bulundu
26 Şubat 2018 | 18:02
Fenerbahçe Kulübü, Çarşı hakkında suç duyurusunda bulundu. Beşiktaş'ın tribün grubu Çarşı'nın resmi Twitter hesabından teknik direktör Aykut Kocaman hakkındaki paylaşımı sebebiyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın Aykut Kocaman hakkında yaptığı paylaşım hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:
25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
İşte Çarşı'nın yaptığı o paylaşım;
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