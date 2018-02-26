Fenerbahçe Çarşı hakkında suç duyurusunda bulundu

Fenerbahçe, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın Aykut Kocaman hakkında yaptığı paylaşım hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.



İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:



25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

İşte Çarşı'nın yaptığı o paylaşım;