Mauricio Isla derbiden sonra hastaneye koştu

Fenerbahçe’nin tecrübeli ismi Mauricio Isla, Beşiktaş maçının hemen ardından özel izinle hastaneye gitti. Isla’nın sevgilisi Gala Caldirola’nın doğum yaptığı öğrenildi. Çift kızlarına Luz Elif adını verdi.



Sessiz sedasız ayrıldılar



Beşiktaş derbisini 3-1 kaybeden Fenerbahçeli taraftar stattan üzgün ayrıldı. Maçtan sonra bir saat bekletilen sarı-lacivertliler, polis kontrolünde tribünleri boşalttı. Konuk takım taraftarı, daha sonra geldikleri gibi otobüslerle geri döndü.



(MİLLİYET)

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