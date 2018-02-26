Alişan'dan Aykut Kocaman'a olay sözler

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maçın sonrasında eleştiri oklarının hedefinde Teknik Direktör Aykut Kocaman vardı. Karşılaşmada 1-0 öne geçen Fenerbahçe, ikinci yarıda yediği 3 golle sahadan puansız ayrılıken, sarı-lacivertlilerin ikinci devredeki kötü oyunu eleştiri topladı.



Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın oyuna müdahalede geç kaldığı belirtilirken, deneyimli hoca korkak futbol oynatmakla suçlandı. Ünlü şarkıcı Alişan da maç sonrası Kocaman'ı eleştirenler arasıydandı. Sosyal medya hesabından,"Maçı oyuncular kaybetmedi..Korkak Aykut Kocaman elleriyle maçı verdi.Çalıştırdığın takım Fenerbahçe hocam bı kendine gel artık.Milyonlar görüyor sen göremiyorsan,yapamıyorum de ben buyuk takım çalıştıramıyorum de git" paylaşımı yapan ünlü şarkıcı tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

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