Tuncay Şanlı: Ben olsam bırakırdım...



İşte Tuncay Şanlı'nın yayıncı kuruluşa yaptığı konuşma:



"Fenerbahçe Beşiktaş'ın futboluna hiçbir şekilde karşılık veremedi. Ben sahada oyuncu olsaydım bırakırdım, golü yiyeceksem yiyim derdim. Öyle hırpalandı Fenerbahçeli futbolcular. Fenerbahçe'nin ilk 20 dakikadaki oyunu Kocaman'ın planladığı bir durumdu ama Beşiktaş'ın gollerinden sonra farklı bir planı olmadığı için maçı kaybetti."

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