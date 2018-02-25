Dirar ve Giuliano Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Fenerbahçeli futbolcu Dirar, Beşiktaş karşısında aldıkları 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş karşısında özellikle ikinci yarıda oyundan düştüklerini ifade eden Dirar, "Bu akşam derbi stresi yaşadık, özellikle Beşiktaş açısından çok önemli bir maçtı. Bayern karşısında ağır bir yenilgi aldılar ve bu maça da ona göre hazırlandılar. İstediğimiz baskıyı kuramadık, 1-1'den sonra organizasyonumuzu yitirdik. Beşiktaş hak ederek bir galibiyet aldı" dedi.



Beşiktaş karşısında aldıkları yenilgiyi hemen unutmaları gerektiğini ifade eden Dirar, "Bu maç geride kaldı, gereken dersleri alacağız. Daha iyi olmak zorundayız. Kupa maçları iki ayaklı, Perşembe günü başka bir oyun çıkartmak zorundayız, umarım gerçek Fenerbahçe'yi perşembe günü gösterebiliriz" şeklinde konuştu.



Giuliano: 'Kendimiz gibi oynamadık'



Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1'lik yenilgi ile ayrılan Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Giuliano maçı değerlendirdi.



İkinci yarıda oyundan düştüklerini ifade eden Brezilyalı futbolcu, "Maça iyi başladık ancak kötü bitirdik. Niye kaybettiğinizi anlayabilmeniz gerekiyor, futbolda bu çok önemli. 25 dakikada iyi oynadık ancak daha sonra kendimiz gibi oynamadık. Beşiktaş çok kaliteli bir takım, bunu görebiliyoruz. Bu şekilde basit hatalar yapmamak zorundayız" dedi.



Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Giuliano, "Henüz biten bir şey yok. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı ve bütün gücünü de bu maça verdi, futbolun içerisinde kaybetmek de var. Kafamızı yukarı kaldırmak zorundayız, sezonun daha uzun bir kısmı var önümüzde" ifadelerini kullandı.

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