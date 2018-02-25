Fenerbahçe taraftarına Vodafone Park'ta şok!

Bütün statta müzik sesi kesilirken, bir tek Fenerbahçelilerin olduğu alana yüksek sesle müzik yayını yapıldı, Beşiktaş marşları çalındı. Fenerbahçeli taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.

'MİNİ MİNİ BİR KUŞ' ŞARKISI

Bu arada Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte Vodafone Park'ın hoparlörlerinden "Mini mini bir kuş donmuştu" şarkısı çalındı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da şarkıya eşlik etmesi dikkat çekti.