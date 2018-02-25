Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Mehmet Topal'a yabancı madde atıldı!

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde Fernandao'nun golünün ardından Beşiktaş tribünlerinden yabancı madde yağdı. Gol sevinci sırasında köşe bayrağının yakınında bulunan Mehmet Topal'ın alnına yabancı madde isabet etti. Bir süre yerde kalan Mehmet Topal, daha sonra oyuna devam etti.



Bu duruma sinirlenen Beşiktaşlı Ricardo Quaresma da yabancı maddeleri dışarı göndererek tribünlere "Yapmayın" işaretinde bulundu.

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