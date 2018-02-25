Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Mehmet Topal'a yabancı madde atıldı!
25 Şubat 2018 | 19:38
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Mehmet Topal'a yabancı madde atıldı. 8. dakikada Fernandao'nun attığı gol sonrası Fenerbahçeli futbolcular sevinç yaşarken, Mehmet Topal alnına isabet eden yabancı madde sonrası sakatlandı.
Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde Fernandao'nun golünün ardından Beşiktaş tribünlerinden yabancı madde yağdı. Gol sevinci sırasında köşe bayrağının yakınında bulunan Mehmet Topal'ın alnına yabancı madde isabet etti. Bir süre yerde kalan Mehmet Topal, daha sonra oyuna devam etti.
Bu duruma sinirlenen Beşiktaşlı Ricardo Quaresma da yabancı maddeleri dışarı göndererek tribünlere "Yapmayın" işaretinde bulundu.
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