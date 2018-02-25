Fenerbahçe'de Dirar'a doğum günü sürprizi



Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynanacak karşılaşma öncesinde Can Bartu Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli futbolcular Nabil Dirar’ın doğum gününü kutladı. Nabil Dirar’ın bu özel gününü unutmayan teknik heyet ve futbolcular, takım arkadaşları için doğum günü pastası hazırlattı. Bu jest karşısında büyük mutluluk duyan Nabil Dirar, doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti ve teşekkürlerini iletti.

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