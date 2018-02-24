Aykut Kocaman'dan Fikret Orman'a cevap!

Basın toplantısında Aykut Kocaman'ı hedef alan Fikret Orman, "Rakip takımın hocası, oyuncusu, 'Beşiktaş'ın ölüm kalım maçı' diyor. Sana mı kaldı bunu söylemek? 115 senedir Fenerbahçe ile maç yapıyoruz, hangisi ölüm kalım maçı? Bu futbol ya, yönetim zihniyetiyle açıklama yapmalarını kınıyorum. Ayıp ya" ifadelerini kullanmış ve tepki göstermişti.

NTV Spor'da yayınlanan Kırmızı Çizgi programında Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'dan aldığı haberi paylaşan Mehmet Ayan, Kocaman'ın böyle bir açıklama yapmadığını iletti. Fikret Orman'ın basında yer alan haber üzerine yaptığı açıklamanın yakışık almadığını söyleyen Hasan Çetinkaya, teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın 'ölüm kalım maçı' gibi bir demecinin olmadığını aktardı.