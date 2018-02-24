Fenerbahçeli Fernandao’nun eşi Daiana Santana: Ölüm tehditleri alıyoruz

Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, Vitoria – Bahia maçında yaşanan olayların ardından sosyal medyada Vitoria’lı Kanu için, “Bir gün Bahia’ya geri döndüğümde seninle görüşmek istiyorum korkak palyaço” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Vitorialı taraftarlardan Fernandao ve ailesine çok sayıda tehdit mesajı gelmeye başladı. Yıldız golcünün eşi Daiana Santana da Twitter hesabından kendisine gelen bir tehdit mesajını paylaşarak isyan etti.



Bu ölüm tehditlerinin futbolla bir alakası olmadığını ifade eden Santana, “Bunlar suç” dedi.