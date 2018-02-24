Aziz Yıldırım projeyi söyledi



Kent merkezindeki dernek binasına gelen Yıldırım, dernek yöneticileriyle bir süre sohbet etti. Fenerbahçe Kulübünün "Hedef 1 milyon üye" projesi hakkında konuşan Yıldırım, konunun çok önemli olduğunu söyledi. Projenin birkaç senede sonuca ulaşılabilecek bir hedef olmadığını ifade eden Yıldırım, "Maçların da bu sene daha çekişmeli geçmesi durumunda insanlar katkı sağlayacaktır. Bu proje hayata geçirildiği zaman Fenerbahçe'nin maddi yönden hiç kimseye ihtiyacı kalmayacaktır" dedi. Konuşmanın ardından program basına kapalı tamamlandı.

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