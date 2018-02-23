Fenerbahçe'den Beşiktaş'a şok gönderme! Bayern Münih...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın 37 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, derbinin havasına çoktan girmiş durumda...



RESMİ HESAPTAN MÜZİKLİ GÖNDERME

Sarı-lacivertli cepheden akşam saatlerinde gelen bir paylaşım sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girdi. Vapur dolusu Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte Volkan Demirel ile Fernandao'nun yer aldığı görselde, Bayern Münih'in gol müziği "Seven Nation Army" yer aldı. Bu paylaşım siyah-beyazlıların tepkisini çekti.



Fenerbahçe resmi sitesi hazırlanan görselle birlikte "#HepBeraberYapacağız!" mesajını yaplaştı.

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