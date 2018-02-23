Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş, Cüneyt Çakır ve Beşiktaş sözleri!..

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sohbet toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam Beşiktaş maçı öncesi takımda Janssen'in dışında bir eksik olmadığını ifade ederek Martin Skrtel ile Mehmet Ekici'nin sakatlığı olmadığını ve bu maçta görev alabileceklerini dile getirdi.



Kimsenin hakkında gözü olmadığını kimsenin de hakkını yemesini istemediği söyleyen Kocaman, Beşiktaş ya da Fenerbahçe açısından art niyet olmamasını ve hak edenin kazandığı bir maç olmasını diledi. Kocaman, Medipol Başakşehir maçının getirisinin 3 puan olduğunu ancak Beşiktaş galibiyetinin getirisinin en az 10 puan olacağını söyledi. Karşılarında son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş olduğunu ve kayba hiç tahammğlleri olmadığını da sözlerine ekleyen Aykut Kocaman, sahaya yüzde 100 kazanmak için çıkacaklarını söyledi.



"DEMEK Kİ BİR YERE TEMAS ETMİŞİZ"

İlk 4 yılının Sakaryaspor'da geçtiğini ifade eden Aykut Kocaman, yaptıkları ve yapamadıkları ile 30-31 yıldır vitrindeki insanlar arasında bulunduğunu belirtti. Hesap kitapla işi olmadan evden işe işten eve giden biri olduğunu kaydeden Kocaman, "Ancak söylediğim şeyler de göz çıkaracak kadar göze batan şeyler. 2010-2011 sezonunda ilk yarının son 3 maçında 3 tane maç skoru değiştiren penaltılar verildi. O zaman bir gazeteci ile yaptığım sohbetin yayımlanması benim çok ağrıma gitmiş ve beni çok üzmüştü. Bundan çok da utanmıştım. İki kişinin arasındaki konuşmayı izinsiz yazmak hoş değildi. Sonuçlarında Şenol Güneş'in ertesi gün yaptığı basın toplantısında muazzam bir atak geldi. Demek ki bir yere temas etmişiz. Basın toplantısında inanılmaz bir şekilde üsten bakan bir tavır vardı. Sınırlarını aşan, ağır bir basın toplantısı yapmıştı. Şimdi de fotoğraf çok net ortada. Son 2-3 yıldır ligin panaromasına bakılabilir. Ben baktığım zaman her şey o kadar aleni gözüküyor. Çok net bir fotoğraf var ama hemen hemen herkes bunu kabullenmiş gibi gözüküyor. Ancak ben itiraz ediyorum. Hiç kimsenin hakkında gözüm yok. Öbür taraftan da çalışıp çabalıyoruz, insanlara saygılı davranıyoruz. Kimsenin hakkımı yemesini istemiyorum. Bu kadar basit" dedi.



"HAKEMLERİN HAK DENEN ŞEYE RİAYET ETMESİNİ İSTİYORUM"

Futbolun zor ve yaşam sınırında oynandığını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Her kafa vuruşu bir travma. Her ayağın topa sokulması, ciddi bir sakatlık riski barındırıyor. Temasın çok yüksek olduğu oyunlardan bir tanesi. Nabzın 200'leri geçtiği bir oyun. Bu oyunda hakemlerin hak denen şeye riayet etmesini istiyorum. Sorumluluğunu duyduğum takımım adına kimseden bir gram bir şey istediğim yok. Doğal hatalar lehimize ve aleyhimize olacaktır ancak oyunların şeklini çevirecek hareketlere ne pahasına olursa olsun tahammülüm yok. Bunu yapabildiğim kadar seslendirmeye çalışacağım. Yarın bizim lehimize de olursa aynı şeyi seslendireceğimize söz veriyorum. Bizim lehimize güçle de yaşayamam. Bu, içselleştirdiğim bir şey" diye konuştu.



"2015-2016 SEZONUNDA CÜNEYT ÇAKIR, BEŞİKTAŞ'IN HİÇBİR DERBİSİNİ YÖNETMEDİ"

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin durumunun düşünüldüğünde hakem kim olursa olsun arada kalacağını dile getiren Kocaman, "Bazı takımların lehine iyi yönetildiği zaman hakemlere ne oluyor, bazı takımlarında aleyhine yönettiği zaman neler oluyor? Esas güç dengeleri burada oluşuyor. Buraya bakmak lazım. 2015-2016 sezonunda Beşiktaş ile oynadığımız ve 2-0 kazandığımız derbiden sonra Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetmedi. Karşılaşmanın hemen ardından yapılan açıklamalara bakarsanız asıl fotoğrafı görebilirsiniz ve Cüneyt Çakır'ın neden Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetemediğini anlarsınız. Her zamanki iyi niyetimle, insanlara duyduğum sonsuz güvenle sahaya çıkacağız. Hakemin sosyal çevresinin, ailesinin olduğunu, ondan beklentilerin olabileceğini bilerek, eğilmeden ve bükülmeden mesleki yanlışlar dışında doğru karar vermek için çaba göstereceğine inanıyorum. Her zamanki sonsuz güven duygumla maça böyle bakacağım. Umarım hiç kimsenin hakkına art niyet olmadan, kast edilmeden oynanan ve hak ededin kazandığı bir oyun olur" şeklinde konuştu.



"TEMELDEKİ SORUNLAR GÜVENSİZLİK ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞ"

Temeldeki sorunların değişmeyeceğini, güvensizlik üzerine inşa edildiğini söyleyen Aykut Kocaman, şu ifadeleri kullandı: "Bu güvensizliğin oluşmasının öncesinde onlarca yıl var. Bunu kökünden değiştirme şansına sahip değiliz. Hakemler de maç aldıkları sürece onore ediliyor ve kazanıyorlar. A takımının maçlarını yönetirkenki davranışlarından sonra ödül veya ceza, B takımınınkilerden de farklı ceza veya ödüle götürmeyecek bir düzene doğru gitmeli. Galatasaray uzun zamandır bu tip söylemlerde bulunmuyordu ama onlar da başladı. Ortada gözüken bir fotoğraf var. O güçlerin bizim bunun farkında olduğumuzu bilmeleri çok önemli. Kamuoyu da bu bilince sahip olursa bu kadar fütursuz bir şekilde yapılmayacağını düşünüyorum. Artık çok fütursuz hale geldi. Biraz daha dengelenmesinde fayda var."



"BEŞİKTAŞ GALİBİYETİNİN GETİRİSİ EN AZ 10 PUAN OLACAK"

Medipol Başakşehir galibiyetinin fikstürün dönüşü açısından pek çok avantaj sağladığını ifade eden Kocaman, "Takıma güven tazelemesi gibi oldu. Ondan sonra kağıt üstünde göreceli olarak avantajlı gibi görülen bir durum söz konusu olacak. Pazar günkü maçta en büyük getirisi, kazanacağımız 3 puandan fazla olacak. Başakşehir maçından getirisi 3 puan olduysa, Beşiktaş galibiyetinin getirisi en az 10 puan olacak gibi gözüküyor. Beşiktaş'ı istekli, mutlak kazanmak zorunda olduğu maçta yenebilmenin getirdiği haz duygusu ve camianın geç kalmış da olsa hedefe doğru kilitlenme güdüsü olacak."



"ŞENOL GÜNEŞ YANIMA GELMEZSE BEN DE BUNU YAPABİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in derbi maçta yanına gitmeyeceği yönünde duyum aldığını söyleyen bir gazetecinin sorusu üzerine Aykut Kocaman, şöyle cevap verdi: "Bana çeşitli yakıştırmalar yapılıyor ama duygularını çok net gösteren bir insanım. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ben gitmemiştim ama hoca gelmişti. O zaman 'Beni mahçup etmişti' demiştim. Ben o zaman kendi adıma bir tepki koymuştum. Oraya misafir olarak gideceğiz. Ev sahibinin tutumuna bağlı."



Kocaman, "Şenol Güneş yanınıza gelmezse siz gider misiniz?" şeklindeki soru üzerine, "Bunu yapabileceğimi düşünmüyorum" diye konuştu.



"TEMEL AMACIMIZ 34. HAFTA SONUNDA ÖNDE OLMAK"

Temel amaçlarının 34'üncü hafta sonunda önde olmak olduğunu dile getiren Kocaman, "Puan ortalaması geçen sezonlara göre biraz daha aşağıdan seyrediyor. Bundan sonra kalan 12 haftada artacağından emin değilim. Kuvvetli kadrolar var. İçeride, dışarıda şampiyonluğa oynayan takımların puan almasını önleyen takımlar var. Puan ortalamasının düşük olacağını söyleyebiliriz. Ne zaman öne geçeceğimizi söyleyemem" diye konuştu.



"TARAFTARA BİR SERZENİŞTE BULUNMANIN ANLAMI YOK"

Fenerbahçe taraftarının Türkiye'deki en tutkulu taraftar olduğunu söyleyen Kocaman, "Bu aynı zamanda tepkiselliği de getiriyor. Birkaç senedir taraftarın takıma karşı tepkisi var. Ben geldikten sonra taraftar bize ciddi bir kredi verdi. Vardar maçındaki düşük halimiz onları çok kırdı ama en büyük kırılma Kayserispor maçında oldu. Şu anda yapabileceğimiz şey, özellikle son haftalardaki oyunların sayısını fazlalaştırmak. Onların takıma sunduğu kredi ve güveni artırabilmek. Beşiktaş maçıyla güçlü oyunumuzu tekrar taraftara gösterebilmek. Sonraki haftalar bir nevi şampiyonluk adımları olacak. O ortamı sağlamak bizim elimizde. Bunun için çaba göstereceğiz. Taraftara bir serzenişte bulunmanın anlamı yok" şeklinde ifadeler kullandı.



"BEŞİKTAŞ AÇISINDAN BU MAÇ, KIRILMA MAÇI OLARAK GÖZÜKÜYOR"

Bayern Münih maçı ile oynayacakları derbiyi çok fazla ilişkilendirmediğini söyleyen Aykut Kocaman, "Beşiktaş ile ilgili olarak önümüzde son 2 yıl var. Vodafone Park'taki maç sonuçları ve oyun şekli var. Şampiyonlar Ligi'nde olmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir gibi takımların geçiş yeri lig. Bayern Münih karşılaşmasındaki skorun, oyunun veya eksik kalmanın olumlu ya da olumsuz etkisi bu maçta 10 dakika sürer. 10. dakikadan sonra her şey doğal seyrine döner. Biz o doğal seyirde neler olabileceğini hesaplamaya çalışıyoruz. Beşiktaş açısından bu maç, kırılma maçı olarak gözüküyor" dedi.



"JANSSEN DIŞINDA SAKAT YOK"

Fenerbahçe'de Janssen'in dışında eksik bulunmadığını kaydeden Kocaman, "Valbuena'nın kasığıyla ilgili bir problemi var ama maça yansımaz. İsmail bu hafta her antrenmana çıktı. Geçen hafta sakatlığı olduğu için değil antrenman eksiğini kapatması için kadroya almamıştım. Skrtel, dün yüzde 100 antrenmana çıktı. Yarınki antrenmandan sonra kendisiyle konuşacağız. O görüşmeye göre kadroya alacağız. Mehmet Ekici, antrenmanlara çıkıyor. Beşiktaş maçının kadrosunda yer alacak" ifadelerini kullandı.



"YÜZDE 100 KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Beşiktaş maçında galip gelmek zorunda olduklarını söyleyen Kocaman, şöyle konuştu: "Maç stratejisi oluşturacağız. Sonuçta uygulayıcılar oyuncular. Başakşehir maçında mükemmel uyguladılar. Yapabildiklerini gösterdiler. Karşımızda da son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş var. Kayba hiç tahammülleri yok. Onların maça odaklanmalarını görebiliyorum. Yüzde 100 kazanmak için oynayacağız. Sahadaki sınırlar içinde bütün hesaplarımızı ona göre yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar ibrenin bize dönmesini sağlamaya çalışacağız ama oradan kaybetmeden dönmek de çok kötü sonuç olmaz. Temel stratejimiz kazanmak üzerine olacak."



"EN DOĞRU OYUNU BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE OYNUYOR"

Futbolu iyi ve güzel oyunla nitelendirdiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Kazanan takımlar var. Kazanmak için doğruları yapan takımlar var. Ligde doğru oynayan takımlar var ama bence üstteki takımlar içinde en doğru oyunu Başakşehir ve Fenerbahçe oynuyor" dedi.



"İLK YARIDAKİ BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA HAKEM HATALARINDAN YAKINMASI GEREKEN BİZMİŞİZ"

Dün akşam tesadüfen ilk yarıdaki Beşiktaş maçlarını izlediğini dile getiren Kocaman, şu ifadeleri kullandı: "Hakem hatalarından yakınması gereken bizmişiz. Bunu bir kere daha gördüm. Beşiktaş'ı hakem hatasıyla değil, çok net bir şekilde hakemle değil hakkımızla yenmişiz. Yine Vodafone Park'a gideceğiz. Çok değerli bir rakiple karşılaşacağız ve hakkımızla yenmek için bütün gücümüzü ortaya koyacağız."



"DERBİYLE ALAKALI EN ZOR İŞ HAKEMLERİN OLACAK"

Gergin atmosferi oluşturacak takımın kendileri olmayacağını ifade eden Kocaman, "Ne benim öyle bir niyetim ve arzum var. Eğer buraya doğru götürülürse ona da karşı duracak gücümüz var. Derbiyle alakalı en zor iş hakemlerin olacak. Ondan sonra da teknik direktörlerin işi zor" diyerek sözlerini tamamladı.

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