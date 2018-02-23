Brezilyalı yetkililer derbide Giuliano'yu izleyecek

Fenerbahçe’nin bu sezon yükselen yıldızı Giuliano, Beşiktaş derbisinde de takımının en büyük umudu konumunda. Son Aytemiz Alanyaspor maçında attığı 2 golle, hem sakatlığını atlattığını gösteren hem de bu sezonki ağırlığını yine hissettiren Brezilyalı, her anlamda çok özel bir maça çıkacak.



Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in haberine göre; Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın çok sevdiği ve güvendiği Giuliano, takımın taktiksel yapısında da kilit pozisyonda duruyor. Top takımındayken, forveti çifleyerek gizli 9 numara olan tecrübeli futbolcu, top rakipteyken hem orta sahayı kalabalıklaştırıyor hem de ön presin en dirençli futbolcularından biri oluyor.



Koşu mesafelerinde her zaman 12 kilometreyi zorlayan ve aşan 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş’ın da en çekindiği isimlerin başında geliyor.



Siyah-beyazlıların marke etme konusunda en fazla üzerinde duracağı isim Giuliano olacak. Kadıköy’de oynanan ilk maçta da ağları sarsan Giuliano, Fenerbahçe’nin en skorer ismi.



Öte yandan, Brezilya Milli Takım heyeti de Giuliano’yu derbide bizzat stattan izleyecek. İlk etapta bugün Tite’nin yardımcıları Samandıra’ya gelerek, oyuncunun Göztepe maçındaki omuz sakatlığının son durumunu konuşacak. Fenerbahçe sağlık ekibi ve teknik heyet ile yapılacak görüşmelerden sonra Giuliano ile de bir toplantı olacak. Pazar günü de Vodafone Park’ta olacak Brezilya heyeti, Tite’nin 2 Mart Cuma günü yapacağı kadro anonsu öncesi Giuliano hakkında son raporu çıkaracak.



Raporlar incelenecek



Ligin 18. haftasındaki Göztepe maçında Giuliano’yu Kadıköy’de izlemeye gelen Brezilya heyeti ikinci kez İstanbul’da olacak. Tecrübeli futbolcunun omuz sakatlığıyla alakalı raporların da incelenip, Tite’ye iletileceği ifade edildi. Şu anda sakatlığı bulunmayan Giuliano’nun ayrıca derbideki performans raporu da detaylandırılıp, rapor haline getirilecek.



(Fanatik)

PAYLAŞ