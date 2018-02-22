Fenerbahçe'de Valbuena sakatlandı
22 Şubat 2018 | 22:06
Fenerbahçe, Fransız yıldız Mathieu Valbuena'dan gelen haberle sarsıldı. Fenerbahçe'nin bugün yaptığı antremanda sakatlanan ve antremanı tamamlayamayan Valbuena'nın yarın MR'ı çekilecek. Valbuena'nın Beşiktaş derbisinde oynaması tehlikeye girdi.
Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena sakatlandı. Antrenmanda ağrı hisseden ve çalışmayı tamamlayamayan Fransız futbolcunun yarın MR'ı çekilecek.
Antrenmanda ağrı hisseden ve çalışmayı tamamlayamayan Fransız futbolcunun MR'ı çekilecek. Fransız yıldızın Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı kontrol sonuçlarının ardından netleşecek.
Valbuena bu sezon oynadığı 28 maçta 6 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
(NTV Spor)
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