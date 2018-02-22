Martin Skrtel forma istiyor!



Skrtel, ağrıları artınca dinlenmeye çekidi ve Gençlerbirliği, Trabzon, Başakşehir ve Aytemiz Alanya sınavlarında görev yapmadı. Tecrübeli oyuncu bu hafta takıma döndü. Skrtel, pazar günkü kritik Beşiktaş maçında formasına kavuşmak istiyor. Aykut Kocaman hem öğrencisinin maç eksiği olması hem de form tutan Neto- Neustadter ikilisini bozmamak için şimdilik buna soğuk bakıyor.



(FANATİK)

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