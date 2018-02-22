Christoph Daum'dan Aykut Kocaman sözleri

Christoph Daum, derbinin her sonuca açık olduğunu söyledi. F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Alman teknik adam, "Takımların sakin kalması skoru belirleyecektir. Beşiktaş kazanmak zorunda. F.Bahçe ise 1 puanla dönse bile kötü olmaz" değerlendirmesinde bulundu. Daum, Kocaman için de "Başarılı bir hoca. Yaptıkları ortada" dedi.



(FOTOMAÇ)

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