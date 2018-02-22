Christoph Daum'dan Aykut Kocaman sözleri
22 Şubat 2018 | 09:38
Ülkemizde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile şampiyonluğa ulaşan Christoph Daum, derbi yorumunda bulundu.
Christoph Daum, derbinin her sonuca açık olduğunu söyledi. F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Alman teknik adam, "Takımların sakin kalması skoru belirleyecektir. Beşiktaş kazanmak zorunda. F.Bahçe ise 1 puanla dönse bile kötü olmaz" değerlendirmesinde bulundu. Daum, Kocaman için de "Başarılı bir hoca. Yaptıkları ortada" dedi.
(FOTOMAÇ)
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