Ali Koç'un yönetim kurulu ortaya çıktı!

Fenerbahçe başkanlığında 20 yılını dolduran Aziz Yıldırım, ilk defa bu kadar güçlü bir rakipler karşı karşıya. Yıldırım, mayıs ayında yapılacak kongrede sarı-lacivertli camianın gözdesi Ali Koç'la yarışacak. Koç "Çocukluk hayalim" diyerek nitelendirdiği Fenerbahçe başkanlığını Yıldırım'dan almakta son derece kararlı.



Şampiyonluk mücadelesi veren takıma zarar vermemek için sürekli camiaya çağrıda bulunan Ali Koç, çalışmalarını ise büyük bir ciddiyetle sürdürüyor. Aziz Yıldırım gibi yaşayan bir efsaneye karşı işinin kolay olmadığını bilen Koç, kongre üyeleriyle toplantılar yapıp projelerini anlatırken, çok güçlü bir yönetim listesiyle 20 yıllık tarihe nokta koymayı hedefliyor. Ali Koç'un kurmay olarak belirlediği her isim, Fenerbahçe camiası için büyük değer taşıyor.



BEYİN TAKIMI 1907

Ali Koç'un listesindeki isimlerin önemli bir bölümünü 1907 Derneği'ndeki mesai arkadaşları oluşturuyor. Burhan Karaçam, Simla Beyazıt Türker, Fethi Pekin, Kemal Danabaş, Metin Şen ve Sina Arfa'nın Koç'un listesinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aziz Yıldırım'ın eski kurmaylarından Turhan Şahin ile Semih Özsoy'u da saflarına katan Koç'un bu isimlerin yanı sıra mevcut yönetimde yer alan Ömer Temelli'yi de kendi grubuna dahil etmesi bekleniyor. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de Koç'un en büyük kozlarından birisi olacak. Listeye girmesi muhtemel isimler arasında Aziz Yıldırım'ın en sert muhaliflerinden, Hulusi Belgü ile Yıldırım'la davalık olan Hamdi Akın da yer alıyor.



İŞTE ALİ KOÇ'UN A TAKIMI

Burhan Karaçam - Finansçı (Yapı Kredi eski CEO'su)

Simla Beyazıt Türker - İş kadını (Mutlu Akü eski sahibi)

Fethi Pekin - Avukat

Metin Şen - İş adamı (Ali Şen'in oğlu)

Hulusi Belgü - İş adamı (Eski başkan adayı)

Turhan Şahin - İş adamı

Semih Özsoy - İş adamı

Kemal Danabaş - Soyak

Sina Arfa - Markafoni

Hamdi Akın - Akfen

Erol Bilecek - TÜSİAD Başkanı



BARCELONA'YI ÖRNEK ALIYOR

Mayıs ayındaki kongrede 20 yıllık Aziz Yıldırım iktidarına son verebilmek için hummalı bir çalışma yürüten Ali Koç, Beko'nun Barcelona ile imzaladığı sponsorluk anlaşması için gittiği İspanya'da önemli temaslarda bulundu. Barça Başkanı Josep Maria Bartomeu'yla bir araya gelen Koç, Katalan devinin işleyişiyle ilgili bilgi alıp, gelir kaynaklarını inceledi. Koç'un göreve gelmesi halinde Barça modelini Fenerbahçe'de hayata geçirmek istediği biliniyor. (Türkiye)

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