Volkan Demirel takıma geri dönüyor

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbi öncesinde Volkan Demirel sevinci yaşanıyor. Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde bağırsak enfeksiyonu geçiren tecrübeli file bekçisi bu karşılaşmada eldivenleri Carlos Kameni'ye teslim etmişti. Sarı-lacivertlilerin kaptanının, durumunun iyi olduğu ve bu haftaki derbide yer alabileceği ifade edildi.



Dirar sağ beke



Fenerbahçe’de sezon başından beri Aykut Kocaman’ın vazgeçilmezleri arasında olan Nabil Dirar’a Fas Milli Takımı’ndan mesaj geldi.



Sarı-lacivertli takımda genelde sağ açık pozisyonda oynayan Dirar’ın milli takımdaki görevi farklı olacak. Fas teknik direktörü Herve Renard, tecrübeli yıldızı sağ bekte oynatmayı düşünüyor.4-3-3 taktiğini benimseyen Fas’ta Dirar, sağ bekte takımın kilit isimlerinden biri olacak. Buradaki en dikkat çeken ayrıntı Fenerbahçe tarafında olacak. Son haftalarda sakat ve cezalılar nedeniyle zaman zaman kadro sıkıntısı çeken Fenerbahçe’de Dirar’ın da bu yönde görevlendirilmesi gündemde.



Aykut Kocaman’ın kalan haftalarda bilhassa Kadıköy’deki maçlarda Dirar’ı hamle oyuncusu gibi zaman zaman sağ beke çekip, takımın hücumcu sayısını artırmayı düşündüğü de öğrenildi.



Mathieu Valbuena hamle oyuncusu



Beşiktaş derbisinde Mathieu Valbuena hamle oyuncusu olacak. Zorlu maça yedek kulübesinde başlayacak olan Valbuena yine de kilit isimlerden biri olacak.



Teknik heyet, Fransız futbolcuyu ikinci yarıda oyuna almayı planlıyor. Özellikle siyah-beyazlı takımın ilk yarıda yükleneceğini ve yoğun efor sarf edeceğini düşenen sarı-lacivertliler, Valbuena hamlesiyle maçı kazanmayı planlıyor.



(MİLLİYET)

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