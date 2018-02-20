Aykut Kocaman ve Valbuena gerçeği ortaya çıktı



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Mathieu Valbuena’yı Aytemiz Alanyaspor maçında 90 dakika oynatarak olası bir krizin önüne geçti.



Milliyet'in haberine göre; Medipol Başakşehir mücadelesinde süre alamayan ve buna çok bozulan Fransız futbolcu maçın ardından soyuma odasında çekilmesi planlanan galibiyet fotoğrafına girmemişti. Aslında Kocaman’ın kafasındaki ideal 11’de Valbuena artık yer almıyor. Özellikle zorluk derecesi yüksek ve deplasmanda oynanacak maçlarda Fransız oyuncunun forma giymesi taktik anlayış gereği mümkün değil. Bu yüzden Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisinde yedek oturması planlanan Valbuena’yı, Aytemiz Alanyaspor maçında sahaya sürerek hem dengeleri korudu, hem de oyuncusunu kaybetmemiş oldu.





Oynamadığı zaman mutsuz olan ve bunu hal ve tavırlarıyla da belli eden Fransız futbolcuyu taraftar çok seviyor. İç saha maçlarında Valbuena sahada olunca tepkiler azalıyor ve takım protestolardan etkilenmiyor. Bu nedenle teknik heyet, Alanyaspor maçında Valbuena’yı biraz da taktik açıdan değil stratejik açıdan oynattı. Hem taraftarın hem Valbuena’nın istediği oldu. Derbi öncesi futbolcu 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe ilk gole kadar kendi oyunundan uzak olsa da kazandı. Takım protesto edilmedi ve dahası Valbuena yine takım içinde tutuldu. Aksi taktirde futbolcu Beşiktaş derbisi de eklendiğinde üç maç arka arkaya yedek kalacaktı. Bu da şampiyonluk yolunda takımın havasını bozabilirdi. Teknik heyet bu tabloya bir şekilde izin vermedi.



KADIKÖY'ÜN KRALI



Mathieu Valbuena, Kadıköy’deki performansıyla öne çıkıyor. OPTA’nın verdiği rakamlarda, Valbuena’nın sezon başından bu yana iç sahada çıktığı maçlardaki başarısı dikkat çekti. Fransız yıldız, Spor Toto Süper Lig’de Kadıköy’de çıktığı 10 maçta tam 7 gole katkı yaptı. Valbuena, 3 gol 4 asistle bu alanda da en iyisi olmayı başardı.

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