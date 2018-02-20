Luis Neto'ya müjdeli haber!

Portekiz basınında yer alan haberlerde, Neto’nun Fenerbahçe’de yeniden kendini bulmaya başladığı ve düzenli forma giydiği anımsatıldı. 2018 Dünya Kupası’na hazırlanan Portekiz Milli Takımı’nda teknik direktör Fernando Santos’un çalışmalarını yürüttüğü ve savunma hattında yoğun bir hazırlık yaptığı ifade edildi.



Bu bölge için de Luis Neto’nun ciddi anlamda adının geçtiği kaydedildi. Haberlerin detayında, Santos’un Neto’yu izlediğini bildirdiği ve Dünya Kupası kadrosu için olumlu görüş bildirdiği yazıldı.

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